Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 февраля, 18:35

Франция закончила военную операцию в рамках миссии Sabre на территории Буркина-Фасо

Вооружённые силы Франции официально закончили операцию в рамках миссии Sabre на территории Буркина-Фасо. Об этом сказано в сообщении Генерального штаба ВС европейской страны в соцсетях.

"Генштаб Вооружённых сил и командование спецгруппы Sabre организовали на базе в Камбуансе торжественную церемонию спуска флагов, которая ознаменовывает официальное завершение операции спецгруппы на территории Буркина-Фасо", — сказано в заявлении.

По данным ведомства, французские военные сейчас занимаются вывозом оборудования.

Макрон выступил с новым громким заявлением о России

Макрон выступил с новым громким заявлением о России

Лайф напоминает, что в конце января правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение, которое регулировало военное присутствие Франции на территории африканской республики. От французских военных потребовали в течение месяца покинуть страну.

Обложка ©

ТАСС / AP / Robert Ghement

Никита Осипов
  • Новости
  • Франция
  • буркинафасо
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров