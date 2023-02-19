Франция закончила военную операцию в рамках миссии Sabre на территории Буркина-Фасо

Вооружённые силы Франции официально закончили операцию в рамках миссии Sabre на территории Буркина-Фасо. Об этом сказано в сообщении Генерального штаба ВС европейской страны в соцсетях.

"Генштаб Вооружённых сил и командование спецгруппы Sabre организовали на базе в Камбуансе торжественную церемонию спуска флагов, которая ознаменовывает официальное завершение операции спецгруппы на территории Буркина-Фасо", — сказано в заявлении.

По данным ведомства, французские военные сейчас занимаются вывозом оборудования.