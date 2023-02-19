Франция закончила военную операцию в рамках миссии Sabre на территории Буркина-Фасо
Вооружённые силы Франции официально закончили операцию в рамках миссии Sabre на территории Буркина-Фасо. Об этом сказано в сообщении Генерального штаба ВС европейской страны в соцсетях.
"Генштаб Вооружённых сил и командование спецгруппы Sabre организовали на базе в Камбуансе торжественную церемонию спуска флагов, которая ознаменовывает официальное завершение операции спецгруппы на территории Буркина-Фасо", — сказано в заявлении.
По данным ведомства, французские военные сейчас занимаются вывозом оборудования.
Лайф напоминает, что в конце января правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение, которое регулировало военное присутствие Франции на территории африканской республики. От французских военных потребовали в течение месяца покинуть страну.
ТАСС / AP / Robert Ghement