Бастрыкин: Бойцы ВСУ отрубают головы и руки погибшим наёмникам, чтобы их не опознали

Украинские военные отрубают головы и руки погибшим в ходе СВО наёмникам, чтобы их не смогли опознать. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Таким образом, по его словам, Киев всевозможными путям пытается скрыть данные о личности иностранных граждан.

"С целью осложнить опознание тел погибших наёмников представители Вооружённых сил Украины отсекают им кисти и головы", — приводит ТАСС слова Бастрыкина.