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19 февраля, 18:35

Бастрыкин: Бойцы ВСУ отрубают головы и руки погибшим наёмникам, чтобы их не опознали

Украинские военные отрубают головы и руки погибшим в ходе СВО наёмникам, чтобы их не смогли опознать. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Таким образом, по его словам, Киев всевозможными путям пытается скрыть данные о личности иностранных граждан.

"С целью осложнить опознание тел погибших наёмников представители Вооружённых сил Украины отсекают им кисти и головы", — приводит ТАСС слова Бастрыкина.

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А ранее был раскрыт главный коридор для переброски западной техники и наёмников на Украину. Оказалось, что 90% всей идущей в Незалежную иностранной техники поступает туда через территорию Польши, сообщил посол России в стране Сергей Андреев.

Обложка ©

Getty Images / Mustafa Ciftci / Anadolu Agency

Наталья Исакова
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