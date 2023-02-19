Бастрыкин: Бойцы ВСУ отрубают головы и руки погибшим наёмникам, чтобы их не опознали
Украинские военные отрубают головы и руки погибшим в ходе СВО наёмникам, чтобы их не смогли опознать. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Таким образом, по его словам, Киев всевозможными путям пытается скрыть данные о личности иностранных граждан.
"С целью осложнить опознание тел погибших наёмников представители Вооружённых сил Украины отсекают им кисти и головы", — приводит ТАСС слова Бастрыкина.
А ранее был раскрыт главный коридор для переброски западной техники и наёмников на Украину. Оказалось, что 90% всей идущей в Незалежную иностранной техники поступает туда через территорию Польши, сообщил посол России в стране Сергей Андреев.
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