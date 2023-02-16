Пригожин заявил, что американский наёмник Питер Рид был убит под Артёмовском своими
Питер Рид. Фото © Twitter / CengizYar
Американского наёмника и бывшего морпеха Питера Рида, погибшего ранее под Артёмовском, убили свои. Об этом заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он указал на значительное расстояние между ближайшими позициями российских бойцов и местом гибели морпеха.
Расстояние от позиций ЧВК "Вагнер" до места убийства Питера Рида. Фото © Telegram / Пресс-служба Пригожина
"Питер Рид погиб на пересечении Полевой улицы и 1-го Пушкинского переулка. Если нанести эту точку на карту, то видно, что до позиций ЧВК "Вагнер" было не менее пяти километров и со всех сторон там находится высокоэтажная застройка. Поэтому любой военный эксперт подтвердит, что было практически невозможно обнаружить эту точку и нанести удар с наших позиций. Увы, значительно удобнее было это сделать с украинских позиций. С уверенностью могу сказать, что Питера Рида убили свои", — цитирует Пригожина его пресс-служба.
Момент убийства Питера Рида, снятый Эрко Лайдиненом. Видео © Telegram / Пресс-служба Пригожина
Также глава ЧВК "Вагнер" указал на странность появления в Сети видеоролика с моментом гибели американского бойца, снятого эстонцем Эрко Лайдиненом. По его словам, он мог быть отчётом о проделанной работе, в чём "придётся разобраться следствию, если такое будет проведено".
Напомним, Питер Рид погиб под Артёмовском 2 февраля. Эту информацию подтвердили его семья и организация Global Response Medicine, основателем которой он был. Позже NYT опубликовала видео гибели американского наёмника Рида от ракетного удара.