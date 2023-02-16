Пригожин заявил, что американский наёмник Питер Рид был убит под Артёмовском своими

Американского наёмника и бывшего морпеха Питера Рида, погибшего ранее под Артёмовском, убили свои. Об этом заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он указал на значительное расстояние между ближайшими позициями российских бойцов и местом гибели морпеха.

"Питер Рид погиб на пересечении Полевой улицы и 1-го Пушкинского переулка. Если нанести эту точку на карту, то видно, что до позиций ЧВК "Вагнер" было не менее пяти километров и со всех сторон там находится высокоэтажная застройка. Поэтому любой военный эксперт подтвердит, что было практически невозможно обнаружить эту точку и нанести удар с наших позиций. Увы, значительно удобнее было это сделать с украинских позиций. С уверенностью могу сказать, что Питера Рида убили свои", — цитирует Пригожина его пресс-служба.