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19 февраля, 19:31

В США допустили скорый запуск обучения украинских лётчиков управлению F-16

Сенатор Грэм призвал быстрее начать обучение ВСУ управлению истребителями F-16

Администрация президента США Джо Байдена в ближайшее время может объявить о начале обучения лётчиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) управлению многоцелевыми истребителями F-16. Такое предположение высказал американский сенатор Линдси Грэм, находящийся на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я уверен, что вскоре после того, как мы вернёмся в Вашингтон, администрация примет решение об обучении украинских лётчиков управлению F-16", — заявил Грэм, выступая в эфире телеканала ABC.

Как утверждает политик, подавляющее большинство конгрессменов США считает, что Украина должна как можно скорее получить F-16, и значит, нужно просто немедленно начать обучение лётчиков ВСУ управлению истребителями.

Кулеба заявил, что ни одна страна не согласилась поставить Украине истребители

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Как ранее писал Лайф, в США признали, что обсуждают с Киевом возможность поставки истребителей. Постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что Вашингтон не намерен прекращать оказывать поддержку украинской стороне.

Обложка ©

Flickr / The National Guard

Арина Родионова
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