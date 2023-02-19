В США допустили скорый запуск обучения украинских лётчиков управлению F-16

Администрация президента США Джо Байдена в ближайшее время может объявить о начале обучения лётчиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) управлению многоцелевыми истребителями F-16. Такое предположение высказал американский сенатор Линдси Грэм, находящийся на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я уверен, что вскоре после того, как мы вернёмся в Вашингтон, администрация примет решение об обучении украинских лётчиков управлению F-16", — заявил Грэм, выступая в эфире телеканала ABC.

Как утверждает политик, подавляющее большинство конгрессменов США считает, что Украина должна как можно скорее получить F-16, и значит, нужно просто немедленно начать обучение лётчиков ВСУ управлению истребителями.