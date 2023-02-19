В МГИМО оценили шансы Бербок стать новым канцлером Германии

У главы МИД ФРГ Анналены Бербок довольно низкие шансы стать новым канцлером Германии. Такое мнение высказал доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин. По его словам, "Зелёные", скорее всего, не будут пытаться развалить нынешнюю коалицию для проведения внеочередных выборов.

"Мне кажется, что эти предположения носят теоретический характер. Я расцениваю шансы на проведение внеочередных парламентских выборов как минимальные", — рассказал в беседе с РИА "Новости" Топорнин.

Для выдвижения на пост канцлера Бербок нужно дождаться подачи в отставку Олафа Шольца и всех социал-демократов, отмечает он. При этом, согласно опросам, у коалиции, представляемой Бербок, довольно невысокий рейтинг, отметил доцент. Он напомнил, что недавние выборы в Бундестаг продемонстрировали, что "Зелёные" идут в ногу с социал-демократами.

К тому же Бербок не завоевала высокий авторитет в Германии, а ещё она достаточно новый человек в политике. Топорнин выразил сомнение, что "Зелёные" и лично Бербок что-то приобретут, но могут и потерять. В то время как у СДПГ стабильный рейтинг и адекватная поддержка.