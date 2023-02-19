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19 февраля, 11:04

Стало известно о планах Бербок занять пост канцлера Германии

Journal du Dimanche: Бербок планирует занять пост канцлера ФРГ при роспуске Парламента

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок планирует выдвинуться на пост канцлера страны в случае роспуска Парламента, связанного с событиями на Украине. Об этом пишет французское издание Journal du Dimanche со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

"Бербок даже готовится выступить кандидатом на должность в канцелярии в случае, если конфликт на Украине приведёт к роспуску Бундестага", — говорится в сообщении.

"Нет сомнений, так и будет": Медведев высмеял слова Бербок про поворот Москвы на 360 градусов

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Ранее Лайф сообщал, что Бербок опозорилась на Мюнхенской конференции, когда отвечала на вопрос, есть ли у Украины шанс на безопасность в длительной перспективе. Она заявила, что весь мир будет счастлив, если российский лидер Владимир Путин изменит собственное мнение на 360 градусов. Пользователи соцсетей тут же раскритиковали немецкого министра за бредовое высказывание, в российском МИД рекомендовали Бербок "выучить хоть один школьный предмет".

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ТАСС / AP / Michael Sohn

Наталья Исакова
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