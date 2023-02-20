В Турции отреагировали на слухи, что в Израиль вывезена древняя рукопись

Министерство культуры и туризма Турции развеяло слухи о том, что израильские спасатели якобы вывезли найденную при разборе завалов после землетрясения древнюю рукопись Книги Есфирь. Информация об этом ранее появилась на израильском портале Ynet. Там говорилось, что артефакт был извлечён из-под обломков рухнувшей синагоги, реликвию спасателям будто бы передал житель турецкого города Антакья.

"Рукопись Книги Есфирь, обнаруженная под руинами синагоги в Антакье, разрушенной землетрясениями, хранится в главном раввинате Турции", — цитирует РИА "Новости" пресс-релиз министерства.

Там добавили, что отдел борьбы с контрабандой тщательно изучает все утверждения об оценке пергамента, эта деятельность координируется с МИД. По данным ведомства, синагогу Антакьи планируется восстановить в кратчайшие сроки и вернуть в неё все ценные артефакты.