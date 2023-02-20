В Африканском союзе объяснили, почему с саммита выгнали представителей Израиля
Глава Комиссии Африканского союза: Делегацию Израиля не приглашали на саммит
Председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи пояснил, почему делегацию израильских дипломатов охрана вывела с церемонии открытия саммита регионального объединения. Он заявил, что представители этой страны не были приглашены.
"Израильский чиновник был выведен с открытия саммита, потому что мы не приглашали на него израильских официальных лиц", — сказал Факи журналистам.
Он добавил, что вопрос о предоставлении Израилю статуса наблюдателя пока не в повестке. Решение отложено до уточнения позиции специально созданного комитета.
Напомним, делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза (АС) в Эфиопии 18 февраля. По данным израильских СМИ, охранники потребовали, чтобы дипломаты ушли, и вскоре те покинули мероприятие.
au.int