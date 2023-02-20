В Африканском союзе объяснили, почему с саммита выгнали представителей Израиля

Председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи пояснил, почему делегацию израильских дипломатов охрана вывела с церемонии открытия саммита регионального объединения. Он заявил, что представители этой страны не были приглашены.

"Израильский чиновник был выведен с открытия саммита, потому что мы не приглашали на него израильских официальных лиц", — сказал Факи журналистам.

Он добавил, что вопрос о предоставлении Израилю статуса наблюдателя пока не в повестке. Решение отложено до уточнения позиции специально созданного комитета.