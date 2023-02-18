Делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза

С церемонии открытия саммита Африканского союза (АС) в Эфиопии выгнали делегацию Израиля. Об этом со ссылкой на израильский МИД пишет газета Times of Israel. Охранники потребовали у дипломатов, чтобы они ушли, и вскоре представители Иерусалима покинули мероприятие.

"Израиль серьёзно относится к инциденту, в ходе которого посла Шарон Бар-Ли удалили из зала Африканского союза, несмотря на её статус аккредитованного наблюдателя", — передаёт издание слова представителя МИД Израиля.

Он также предположил, что Африканский союз стал заложником некоторых "экстремистских" стран, таких как Алжир и ЮАР. По его мнению, их контролирует Иран. Газета сообщила, что до этого ЮАР и Алжир выступили против предоставления Израилю статуса наблюдателя.