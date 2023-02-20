Появились доказательства причастности лидеров Украины к геноциду жителей Донбасса

Следственный комитет России завершил сбор доказательств того, что военное и политическое руководство Украины имеет прямое отношение к геноциду русскоязычной части жителей Донбасса. Об этом рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин. По его словам, работа велась на протяжении девяти лет. За этот период сотрудники СК собрали тысячи томов материалов, которые подтверждают факты множества злодеяний.

"Все они прямо демонстрируют причастность высшего военного и политического руководства Украины к геноциду русскоязычного населения Донбасса, преступлениям против мира и безопасности человечества, а также иным преступлениям против личности", — заявил Бастрыкин в беседе с ТАСС.

По его словам, результаты проделанной работы будут представлены в суде, а также продемонстрированы всему мировому сообществу. В том числе речь идёт о выдержках из свидетельских показаний, фотоснимках и прочих документах. Все доказательства собраны в "Белой книге преступлений киевского режима".