Экс-премьер Украины рассказал, кто должен прийти на смену Зеленскому
Азаров заявил, что на Украине есть конструктивные политики для создания новой власти
После того как завершится российская спецоперации на Украине, там нужно создать техническое правительство, которое займётся подготовкой к выборам и приходу конструктивных сил. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
В эфире телеканала "Соловьёв Live" он заявил, что на Украине ещё есть конструктивные политики, здоровые политические силы, но они сейчас загнаны в подполье.
"Да, они сейчас разрушены, они преследуются, они загнаны в подполье, частично ликвидированы, уничтожены, но они есть. Поддержка этих конструктивных сил позволит создать новое руководство", — полагает Азаров.
По его мнению, главное условие восстановления Украины — создание там правительства, которое будет служить обществу, а не обслуживать интересы Запада. 75-летний политик добавил, что не видит себя в роли одного из руководителей страны в силу возраста.
"Я говорю о молодых людях, которые будут жить на Украине, работать на Украине, дети которых будут жить на Украине", — сказал Азаров.
Ранее Азаров заявлял, что США будут терпеть воровство предоставляемой финансовой помощи ровно до того момента, пока президент Украины Владимир Зеленский выполняет поставленные перед ним задачи.
ТАСС / Станислав Красильников