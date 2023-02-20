Экс-премьер Украины рассказал, кто должен прийти на смену Зеленскому

После того как завершится российская спецоперации на Украине, там нужно создать техническое правительство, которое займётся подготовкой к выборам и приходу конструктивных сил. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

В эфире телеканала "Соловьёв Live" он заявил, что на Украине ещё есть конструктивные политики, здоровые политические силы, но они сейчас загнаны в подполье.

"Да, они сейчас разрушены, они преследуются, они загнаны в подполье, частично ликвидированы, уничтожены, но они есть. Поддержка этих конструктивных сил позволит создать новое руководство", — полагает Азаров.

По его мнению, главное условие восстановления Украины — создание там правительства, которое будет служить обществу, а не обслуживать интересы Запада. 75-летний политик добавил, что не видит себя в роли одного из руководителей страны в силу возраста.

"Я говорю о молодых людях, которые будут жить на Украине, работать на Украине, дети которых будут жить на Украине", — сказал Азаров.