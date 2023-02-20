Власти Украины решили урезать выплаты военным

На Украине большинству военнослужащих, в том числе срочникам, мобилизованным и кадровым военным, с марта в несколько раз сократят денежное довольствие, а ещё лишат боевых выплат. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.

По его словам, соответствующий приказ в январе подписал министр обороны Алексей Резников. В документе говорится об отмене выплаты дополнительного вознаграждения в размере 30 тысяч гривен (около 60 тысяч рублей), введённого год назад.

"На деле это означает для большинства украинских военных снижение зарплаты в несколько раз", — пояснил собеседник агентства.

В результате с марта мобилизованные будут получать около 20 тысяч гривен вместо 40, срочники около 10 тысяч вместо тех же 40. А дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен (или около 3 тысяч в день) будет выплачиваться только тем, кто на передовой.

"При отступлении или в обороне — в три раза меньше, 1 тысяча гривен, и то с оговоркой, что если военнослужащий был замечен в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, он не получит вообще дополнительное вознаграждение, это есть в приказе", — заявил источник агентства.