Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 февраля, 01:47

Власти Украины решили урезать выплаты военным

РИА "Новости": Украинским военным значительно урежут зарплаты и другие выплаты

На Украине большинству военнослужащих, в том числе срочникам, мобилизованным и кадровым военным, с марта в несколько раз сократят денежное довольствие, а ещё лишат боевых выплат. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.

По его словам, соответствующий приказ в январе подписал министр обороны Алексей Резников. В документе говорится об отмене выплаты дополнительного вознаграждения в размере 30 тысяч гривен (около 60 тысяч рублей), введённого год назад.

"На деле это означает для большинства украинских военных снижение зарплаты в несколько раз", — пояснил собеседник агентства.

В результате с марта мобилизованные будут получать около 20 тысяч гривен вместо 40, срочники около 10 тысяч вместо тех же 40. А дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен (или около 3 тысяч в день) будет выплачиваться только тем, кто на передовой.

"При отступлении или в обороне — в три раза меньше, 1 тысяча гривен, и то с оговоркой, что если военнослужащий был замечен в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, он не получит вообще дополнительное вознаграждение, это есть в приказе", — заявил источник агентства.

На Украине рассказали, насколько сильно она зависит от денег Запада

На Украине рассказали, насколько сильно она зависит от денег Запада

Как писал ранее Лайф, депутат Пидласа заявила, что Киев потребует от Запада десять миллиардов долларов для покрытия дефицита бюджета. По её словам, Кабмин договорился о предоставлении 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи от Евросоюза и 10 миллиардов — от Америки.

Обложка ©

Flickr / ВСУ

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров