В Германии подсчитали ущерб от конфликта на Украине

Из-за специальной военной операции России на Украине Германия потеряла порядка 100 млрд евро в прошлом году. В том числе сказался рост затрат на электроэнергию в Европе. Об этом заявил президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер.

"Война (СВО. — Прим. Лайфа) на Украине и связанный с нею резкий рост затрат на электроэнергию обошлись Германии в 2022 году почти в 2,5%, или 100 миллиардов евро производительности экономики. Эти издержки продолжат расти в ближайшие годы", — рассказал Фрацшер изданию Rheinische Post.

Он напомнил, что Германия больше всего зависела от поставок российских энергоресурсов. К тому же у неё высокая доля энергоёмкой промышленности и зависимость от глобальных цепочек поставок.

