Глава Минобороны Германии заявил о "решающих неделях" для Украины
Ближайшее время станет решающим для Украины. Такое мнение высказал глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Bloomberg в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.
"Я считаю, что ближайшие недели станут весьма решающими для Украины", — сказал министр.
Писториус при этом подчеркнул, что события ближайшего времени хоть и будут особо важными, он не считает, что они определят исход конфликта на Украине.
Он напомнил о словах американского генерала Марка Милли о том, что прежде всего Западу нужно добиться создания на Украине надёжной системы противовоздушной обороны.
Как рассказывал Лайф, ранее Писториус не стал отвечать на вопрос журналиста о шансах Украины "победить в противостоянии с Россией". Он не захотел выступать в роли гадалки.
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