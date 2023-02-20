Глава Минобороны Германии заявил о "решающих неделях" для Украины

Ближайшее время станет решающим для Украины. Такое мнение высказал глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Bloomberg в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я считаю, что ближайшие недели станут весьма решающими для Украины", — сказал министр.

Писториус при этом подчеркнул, что события ближайшего времени хоть и будут особо важными, он не считает, что они определят исход конфликта на Украине.

Он напомнил о словах американского генерала Марка Милли о том, что прежде всего Западу нужно добиться создания на Украине надёжной системы противовоздушной обороны.