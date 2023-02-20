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20 февраля, 03:20

Глава Минобороны Германии заявил о "решающих неделях" для Украины

Ближайшее время станет решающим для Украины. Такое мнение высказал глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Bloomberg в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я считаю, что ближайшие недели станут весьма решающими для Украины", — сказал министр.

Писториус при этом подчеркнул, что события ближайшего времени хоть и будут особо важными, он не считает, что они определят исход конфликта на Украине.

Он напомнил о словах американского генерала Марка Милли о том, что прежде всего Западу нужно добиться создания на Украине надёжной системы противовоздушной обороны.

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Как рассказывал Лайф, ранее Писториус не стал отвечать на вопрос журналиста о шансах Украины "победить в противостоянии с Россией". Он не захотел выступать в роли гадалки.

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Flickr / bundeswehrfoto

Андрей Григорьев
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