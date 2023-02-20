СКР заподозрил 10 американцев в причастности к созданию биооружия на Украине

Следственный комитет России проверяет 10 граждан Соединённых Штатов на причастность к созданию биологического оружия на территории Украины. Также изучается роль ряда должностных лиц украинского Минобороны. Об этом сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

"В настоящее время на причастность к реализации биологических программ двойного назначения проверяется более 10 граждан США, а также ряд должностных лиц Министерства обороны Украины", — сказал он в интервью ТАСС.

По его словам, идёт работа по сбору доказательств нарушения Украиной Конвенции о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия. Основной источник для следователей — данные Минобороны России. Военные получают их в рамках проведения специальной военной операции.