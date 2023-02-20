СКР заподозрил 10 американцев в причастности к созданию биооружия на Украине
Бастрыкин: 10 граждан США проверяются на причастность к созданию биооружия на Украине
Следственный комитет России проверяет 10 граждан Соединённых Штатов на причастность к созданию биологического оружия на территории Украины. Также изучается роль ряда должностных лиц украинского Минобороны. Об этом сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин.
"В настоящее время на причастность к реализации биологических программ двойного назначения проверяется более 10 граждан США, а также ряд должностных лиц Министерства обороны Украины", — сказал он в интервью ТАСС.
По его словам, идёт работа по сбору доказательств нарушения Украиной Конвенции о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия. Основной источник для следователей — данные Минобороны России. Военные получают их в рамках проведения специальной военной операции.
Как сообщал Лайф, Бастрыкин также заявил, что СКР завершил сбор доказательств того, что военное и политическое руководство Украины имеет прямое отношение к геноциду русскоязычной части жителей Донбасса.
Агентство "Москва"