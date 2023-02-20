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20 февраля, 04:39

СКР заподозрил 10 американцев в причастности к созданию биооружия на Украине

Бастрыкин: 10 граждан США проверяются на причастность к созданию биооружия на Украине

Следственный комитет России проверяет 10 граждан Соединённых Штатов на причастность к созданию биологического оружия на территории Украины. Также изучается роль ряда должностных лиц украинского Минобороны. Об этом сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

"В настоящее время на причастность к реализации биологических программ двойного назначения проверяется более 10 граждан США, а также ряд должностных лиц Министерства обороны Украины", — сказал он в интервью ТАСС.

По его словам, идёт работа по сбору доказательств нарушения Украиной Конвенции о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия. Основной источник для следователей — данные Минобороны России. Военные получают их в рамках проведения специальной военной операции.

Бастрыкин: Следователи подтвердили причастность Украины к теракту на Крымском мосту

Бастрыкин: Следователи подтвердили причастность Украины к теракту на Крымском мосту

Как сообщал Лайф, Бастрыкин также заявил, что СКР завершил сбор доказательств того, что военное и политическое руководство Украины имеет прямое отношение к геноциду русскоязычной части жителей Донбасса.

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Агентство "Москва"

Андрей Григорьев
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