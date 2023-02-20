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Регион
Опубликовано 20 февраля 2023, 08:21

В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на спортивный инвентарь

Депутат Власов предложил разрешить тратить маткапитал на спортивный инвентарь для детей

Средства материнского капитала предложили использовать для покупки детского спортивного инвентаря. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов. Письмо, направленное на имя главы Минтруда Антона Котякова, есть в распоряжении RT.

Согласно положениям Конституции РФ, государство создаёт условия всестороннему, в том числе и физическому, развитию детей, напомнил Власов. При этом он добавил, что граждане не могут тратить маткапитал — основной финансовый инструмент поддержки семей с детьми — на приобретение спортивного инвентаря, который часто стоит недёшево.

"В связи с этим прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности расширения права использования средств материнского капитала на приобретение спортивного инвентаря", — обратился депутат.

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Ранее в Госдуме выступили с предложением лишать материнского капитала россиянок, которые едут рожать за границу, чтобы дети получили гражданство, а взрослые — вид на жительство. Как заявил первый замглавы Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв, российские льготы не должны касаться граждан, которые сознательно открещиваются от России и идут на различные ухищрения.

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Николь Вербер
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