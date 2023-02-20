В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на спортивный инвентарь

Средства материнского капитала предложили использовать для покупки детского спортивного инвентаря. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов. Письмо, направленное на имя главы Минтруда Антона Котякова, есть в распоряжении RT.

Согласно положениям Конституции РФ, государство создаёт условия всестороннему, в том числе и физическому, развитию детей, напомнил Власов. При этом он добавил, что граждане не могут тратить маткапитал — основной финансовый инструмент поддержки семей с детьми — на приобретение спортивного инвентаря, который часто стоит недёшево.

"В связи с этим прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности расширения права использования средств материнского капитала на приобретение спортивного инвентаря", — обратился депутат.