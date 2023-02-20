СК возбудил более 150 дел о фейках про Российскую армию

Следственный комитет возбудил более 150 уголовных дел по высказываниям, которые дискредитируют Российскую армию. Как уточнил глава СК РФ Александр Бастрыкин, фигурантами стали 136 человек.

"По данным фактам возбуждено 152 уголовных дела, по которым привлечены к уголовной ответственности 136 лиц", — приводит его слова ТАСС.

Председатель СК РФ добавил, что в суд передано 53 уголовных дела, также вынесено 16 приговоров.