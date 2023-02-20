Движение на Крымском мосту восстановлено после ДТП

Движение автомобилей по Крымскому мосту, приостановленное из-за смертельной аварии с участием трёх автомобилей, восстановлено. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Администрацию Темрюкского района Краснодарского края.

Напомним, движение на Крымском мосту было полностью остановлено в обе стороны из-за ДТП с участием трёх автомобилей. В результате аварии погибли три человека, ещё один пострадал. Причины трагедии пока не известны.