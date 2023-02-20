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20 февраля, 07:36

В Швейцарии фанаты "Базеля" напали на сына пресс-атташе тульского "Арсенала" из-за русского языка

На сына пресс-атташе тульского "Арсенала" Артёма Овсянникова накинулись фанаты швейцарского ФК "Базель" за то, что он разговаривал по-русски. Mash публикует видео инцидента.

На сына пресс-атташе тульского "Арсенала" Артёма Овсянникова накинулись фанаты ФК "Базель" за русский язык. Видео © t.me / Mash

Молодой человек учится в Германии с 2019 года. Он приехал в Швейцарию, чтобы посмотреть игру между "Базелем" и "Серветтом". Недовольство и агрессию фанатов вызвало то, что Овсянников комментировал происходящее на родном языке.

"Я заходил в фан-сектор, позади меня человек, и он мне ногой бьёт по моей ноге со всей дури. Я просто шокирован", — поделился пострадавший.

Но на этом конфликт не закончился. Овсянников в перерыве стал записывать видео, где рассказал о случившемся. К нему подлетел один из фанатов и вновь попытался ударить, выкрикивая оскорбления за русский язык. Служба безопасности никак не отреагировала на инцидент. Россиянин написал заявление в местную полицию и пожаловался руководству "Базеля".

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А ранее в одном из кафе Одессы посетительница устроила скандал из-за того, что с ней не стали говорить на украинском языке и подали русское меню. Хозяевам пришлось отказать ей в обслуживании и закрыть заведение, чтобы возмущённая гостья наконец ушла.

Обложка ©

t.me/Mash

Татьяна Миссуми
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