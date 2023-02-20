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Регион
Опубликовано 20 февраля 2023, 07:45
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Жителей новых регионов освободят от ответственности по старым политическим статьям

Глава СК Бастрыкин: Преследование лиц, привлечённых Киевом по политмотивам, должно быть прекращено

Российские органы следствия намерены прекратить уголовное преследование лиц, которые проживают в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и были привлечены к ответственности киевским режимом по политическим статьям. Об этом сообщил в интервью ТАСС председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Известно об имевших место фактах, когда граждане, проживавшие в этих регионах до их вхождения в состав России, привлекались к уголовной ответственности по политическим мотивам за совершение преступлений, предусмотренных уголовным законодательством Украины", пояснил глава ведомства.

Правовые последствия таких "процессуальных решений" будут аннулированы, добавил он.

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Ранее Лайф писал, что Следственный комитет возбудил более 150 уголовных дел по высказываниям, которые дискредитируют Российскую армию. Всего фигурантами стали 136 человек.

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Алексей Берковиц
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