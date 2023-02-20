Жителей новых регионов освободят от ответственности по старым политическим статьям

Российские органы следствия намерены прекратить уголовное преследование лиц, которые проживают в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и были привлечены к ответственности киевским режимом по политическим статьям. Об этом сообщил в интервью ТАСС председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Известно об имевших место фактах, когда граждане, проживавшие в этих регионах до их вхождения в состав России, привлекались к уголовной ответственности по политическим мотивам за совершение преступлений, предусмотренных уголовным законодательством Украины", — пояснил глава ведомства.

Правовые последствия таких "процессуальных решений" будут аннулированы, добавил он.