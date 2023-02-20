Жителей новых регионов освободят от ответственности по старым политическим статьям
Глава СК Бастрыкин: Преследование лиц, привлечённых Киевом по политмотивам, должно быть прекращено
Российские органы следствия намерены прекратить уголовное преследование лиц, которые проживают в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и были привлечены к ответственности киевским режимом по политическим статьям. Об этом сообщил в интервью ТАСС председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
"Известно об имевших место фактах, когда граждане, проживавшие в этих регионах до их вхождения в состав России, привлекались к уголовной ответственности по политическим мотивам за совершение преступлений, предусмотренных уголовным законодательством Украины", — пояснил глава ведомства.
Правовые последствия таких "процессуальных решений" будут аннулированы, добавил он.
Ранее Лайф писал, что Следственный комитет возбудил более 150 уголовных дел по высказываниям, которые дискредитируют Российскую армию. Всего фигурантами стали 136 человек.
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