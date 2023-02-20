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20 февраля, 07:59

В Подмосковье подросток пытался вылечить горло, но проглотил носик от спрея и попал на операционный стол

В Подмосковье врачи извлекли из желудка подростка носик от спрея против боли в горле

<p>Носик от спрея, который проглотил 16-летний подросток в Сергиевом Посаде. Фото © <a href="https://mz.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/20-02-2023-09-46-43-v-sergievom-posade-vrachi-izvlekli-iz-zheludka-pod" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mz.mosreg.ru</a></p>

Носик от спрея, который проглотил 16-летний подросток в Сергиевом Посаде. Фото © Mz.mosreg.ru

В Сергиевом Посаде врачи извлекли из желудка 16-летнего подростка носик от спрея против боли в горле. Длина инородного предмета составляла пять сантиметров, сообщили Лайфу в пресс-службе подмосковного Минздрава.

"Мы ввели пациента в состояние наркоза и извлекли трубку с помощью эндоскопа. Операция прошла благополучно, парень провёл у нас ещё два дня. В отделении детской хирургии пациента также пролечили от вирусного заболевания, из-за которого, в общем-то, и приключилась эта история", — рассказал врач-хирург Игорь Лещишин.

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Подростка уже выписали, он чувствует себя хорошо. К слову, это не первый пациент, который попадает к Лещишину с проглоченными инородными телами. Хирург даже собрал своеобразную коллекцию, в которой есть батарейки-таблетки, бусины, монеты, детали конструкторов. Медик призывает родителей не оставлять детей без присмотра и внимательно следить за ними, ведь малыши, изучая мир, часто могут "пробовать" предметы или прятать их в "надёжном месте".

Ранее Лайф рассказывал, как врачи онкоцентра Блохина спасли полуторагодовалых сестёр-двойняшек с крайне редкой опухолью — лангергансоклеточным гистиоцитозом. По словам детского онколога Натальи Батановой, данное заболевание встречается лишь у 5–8 детей на миллион.

Никита Никонов
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