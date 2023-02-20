В Подмосковье подросток пытался вылечить горло, но проглотил носик от спрея и попал на операционный стол

В Сергиевом Посаде врачи извлекли из желудка 16-летнего подростка носик от спрея против боли в горле. Длина инородного предмета составляла пять сантиметров, сообщили Лайфу в пресс-службе подмосковного Минздрава.

"Мы ввели пациента в состояние наркоза и извлекли трубку с помощью эндоскопа. Операция прошла благополучно, парень провёл у нас ещё два дня. В отделении детской хирургии пациента также пролечили от вирусного заболевания, из-за которого, в общем-то, и приключилась эта история", — рассказал врач-хирург Игорь Лещишин.

Подростка уже выписали, он чувствует себя хорошо. К слову, это не первый пациент, который попадает к Лещишину с проглоченными инородными телами. Хирург даже собрал своеобразную коллекцию, в которой есть батарейки-таблетки, бусины, монеты, детали конструкторов. Медик призывает родителей не оставлять детей без присмотра и внимательно следить за ними, ведь малыши, изучая мир, часто могут "пробовать" предметы или прятать их в "надёжном месте".