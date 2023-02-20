Ещё один зам Набиуллиной уходит из Банка России

В Центробанке Вестеровский с 2017 года курировал работу департаментов недвижимости, закупок и кадровой политики, а также Университета Банка России. До перехода в ЦБ он работал директором по персоналу Московской биржи, а ещё ранее сделал карьеру в сфере HR в таких компаниях, как "Юкос РМ", Arnest Group и "Вимм-Билль-Данн – Продукты питания".