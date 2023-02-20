Ещё один зам Набиуллиной уходит из Банка России
Зампред Центробанка Руслан Вестеровский покинет свой пост с 28 февраля
Заместитель председателя Центробанка Руслан Вестеровский покинет свой пост 28 февраля. Об этом сообщается в понедельник на сайте регулятора.
В Центробанке Вестеровский с 2017 года курировал работу департаментов недвижимости, закупок и кадровой политики, а также Университета Банка России. До перехода в ЦБ он работал директором по персоналу Московской биржи, а ещё ранее сделал карьеру в сфере HR в таких компаниях, как "Юкос РМ", Arnest Group и "Вимм-Билль-Данн – Продукты питания".
Напомним, что за последние полгода это уже второй заместитель Эльвиры Набиуллиной, покинувший свою должность. С 1 августа прошлого года из ЦБ ушёл Юрий Исаев.