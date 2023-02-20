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20 февраля, 08:39

Ещё один зам Набиуллиной уходит из Банка России

Зампред Центробанка Руслан Вестеровский покинет свой пост с 28 февраля

Заместитель председателя Центробанка Руслан Вестеровский покинет свой пост 28 февраля. Об этом сообщается в понедельник на сайте регулятора.

В Центробанке Вестеровский с 2017 года курировал работу департаментов недвижимости, закупок и кадровой политики, а также Университета Банка России. До перехода в ЦБ он работал директором по персоналу Московской биржи, а ещё ранее сделал карьеру в сфере HR в таких компаниях, как "Юкос РМ", Arnest Group и "Вимм-Билль-Данн – Продукты питания".

Набиуллина оценила вероятность отмены ограничений на снятие валюты в марте

Набиуллина оценила вероятность отмены ограничений на снятие валюты в марте

Напомним, что за последние полгода это уже второй заместитель Эльвиры Набиуллиной, покинувший свою должность. С 1 августа прошлого года из ЦБ ушёл Юрий Исаев.

Алексей Берковиц
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