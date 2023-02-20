Врач рассказал, когда бросать антибиотики опасно для сердца

Большинство антибиотиков — это рецептурные препараты, которые стоит принимать только по назначению врача. Если не следовать этому правилу и заниматься самолечением, можно заработать серьёзные осложнения. Кроме того, можно сильно навредить организму, если не довести до конца курс, предупредил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

"В 90% случаев у нас антибиотики принимаются населением не по делу. В основном люди начинают пить антибиотики, когда простыли. Но в случае вирусной инфекции эти препараты не работают по определению. Человек поправляется, несмотря на лечение, при этом подвергая свою флору серьёзному испытанию", — рассказал он в интервью радио Sputnik.

В кишечнике человека находится множество дружественных бактерий, которые обеспечивают правильное переваривание пищи, всасывание витаминов и микроэлементов, однако выпитый антибиотик убивает их вместе с плохими. Крайне важно, чтобы препараты были прописаны лечащим врачом, ведь некоторые из антибиотиков плохо влияют на зубную эмаль, слух и даже зрение, могут развивать диабет, сердечные заболевания и клостридиальный колит, в результате которого человек может умереть.

При этом утверждение о том, что нельзя бросать курс антибиотиков раньше времени, совершенно неверно, заявил врач. По его словам, можно смело отменить приём лекарства, если оно не работает или человек уже выздоровел. Однако в некоторых случаях необходимо долечиться до конца.

"Бывают случаи, когда обязательно пропить весь курс антибиотиков, в частности, когда мы лечим от стрептококка, например от ангины. Там есть стандарт: десять дней антибиотиков, и если прервать лечение раньше, может возникнуть ревматическое поражение сердца в ответ на инфекцию", — пояснил Хухрев.