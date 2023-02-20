Швейцарцы извинились перед сыном пресс-атташе "Арсенала" после нападения из-за русского языка

Пресс-атташе тульского "Арсенала" Евгений Овсянников раскрыл детали нападения швейцарских фанатов на сына. По словам Евгения, стюарды на стадионе сначала реагировали на ситуацию "заторможенно", но всё же пришли на помощь его сыну после того, как Артём начал кричать. При этом второй нападавший успел столкнуть молодого человека на сектор в попытке перевести конфликт в серьёзную драку.

"Артём ушёл с матча на полчаса раньше и минут 30 провёл в полиции, где всё это описал, нашлись свидетели, всё это было задокументировано. Как Артём сказал, полиция проявила заинтересованность, поэтому он рассчитывает на то, что дело доведут до конца и виновников оштрафуют", — приводит слова Овсянникова-старшего РИА "Новости".

Мужчина добавил, что болельщики "Базеля" и других местных клубов, а также рядовые швейцарцы извинялись и поддерживали его сына в соцсетях.