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20 февраля, 10:04

Россиянка облила бензином и заживо сожгла маленькую дочь на глазах у сына

На Алтае женщина заживо сожгла полуторагодовалую дочь на глазах у восьмилетнего сына

<p>Складские помещения, где мать сожгла собственную дочь. Обложка © <a href="https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1767796/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СК России по Алтайскому краю</a></p>

Складские помещения, где мать сожгла собственную дочь. Обложка © СК России по Алтайскому краю

Жуткое убийство маленькой девочки произошло в селе Урожайное Советского района Алтайского края. Там мать сожгла заживо собственную дочь на глазах у восьмилетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета.

Трагедия произошла сегодня в селе Урожайное Советского района. Местная жительница привезла полуторагодовалую дочь к складским помещениям, облила горючим и подожгла. Малышка скончалась на месте. Всё это время за страшной сценой наблюдал восьмилетний сын женщины.

"Женщина задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. Следователем СК готовится ходатайство об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", — сказано в сообщении.

Известно, что семья стояла на учёте как неблагополучная, а подозреваемая была ограничена судом в родительских правах. По факту бездействия должностных лиц, в чьи обязанности входил контроль за данной семьёй, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Оксана Попова
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