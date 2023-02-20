Россиянка облила бензином и заживо сожгла маленькую дочь на глазах у сына

Жуткое убийство маленькой девочки произошло в селе Урожайное Советского района Алтайского края. Там мать сожгла заживо собственную дочь на глазах у восьмилетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета.

Трагедия произошла сегодня в селе Урожайное Советского района. Местная жительница привезла полуторагодовалую дочь к складским помещениям, облила горючим и подожгла. Малышка скончалась на месте. Всё это время за страшной сценой наблюдал восьмилетний сын женщины.

"Женщина задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. Следователем СК готовится ходатайство об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", — сказано в сообщении.