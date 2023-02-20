Россиянка облила бензином и заживо сожгла маленькую дочь на глазах у сына
На Алтае женщина заживо сожгла полуторагодовалую дочь на глазах у восьмилетнего сына
Складские помещения, где мать сожгла собственную дочь. Обложка © СК России по Алтайскому краю
Жуткое убийство маленькой девочки произошло в селе Урожайное Советского района Алтайского края. Там мать сожгла заживо собственную дочь на глазах у восьмилетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета.
Трагедия произошла сегодня в селе Урожайное Советского района. Местная жительница привезла полуторагодовалую дочь к складским помещениям, облила горючим и подожгла. Малышка скончалась на месте. Всё это время за страшной сценой наблюдал восьмилетний сын женщины.
"Женщина задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. Следователем СК готовится ходатайство об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", — сказано в сообщении.
Известно, что семья стояла на учёте как неблагополучная, а подозреваемая была ограничена судом в родительских правах. По факту бездействия должностных лиц, в чьи обязанности входил контроль за данной семьёй, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Лайф писал, что в Екатеринбурге мать жестоко расправилась с тремя своими детьми, в которых "вселились бесы". В записке она назвала мужа сатаной, детей — грешниками, а земляков предупредила о наступившем апокалипсисе. Женщина сама созналась в преступлении, отправив родственникам СМС. Позже в её организме были найдены наркотики, хотя сама она отвергает их употребление.