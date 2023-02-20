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20 февраля, 10:34

Эспрессо, вино и баранина: Секрет "диеты" для гарантированного цирроза

Гепатолог Монахов: 5 чашек эспрессо в день, вино и баранина на ужин увеличивают риск цирроза

Пять чашек кофе и более, шашлык с вином на ужин могут крепко ударить даже по здоровой печени. Об этом предупредил гепатолог ГКБ имени Плетнёва Дмитрий Монахов.

"Если выпивать в течение суток пять чашек эспрессо, вечером ещё есть шашлык из баранины и [выпивать] три-четыре бокала красного вина, то считайте это как удар боксёра по печени. Наверное, один раз перенести можно, но если это входит в регулярную систему, то тут до беды недалеко", — заявил врач в беседе с радио "Говорит Москва".

Несмотря на то что для кого-то такие эксперименты проходят бесследно, ориентироваться на чужой опыт не стоит. Всё связано с индивидуальным обменом веществ, поэтому судьбу лишний раз лучше не испытывать. Нормой считается одна чашка кофе с утра, напомнил Монахов.

"Бывают такие случаи, когда на консультацию приходят муж с женой. Они любят по вечерам пить крепкий алкоголь или вино, и у одного из них есть цирроз печени, а у другого — нет. И они удивляются — как же так. "Я с ним 15 лет вместе, у меня есть болезнь, а у него — нет", — рассказал гепатолог.

Врач объяснил, что такому человеку просто повезло с его ферментными системами, поэтому он может пить неограниченное количество кофе, есть жирную и острую пищу, фастфуд и оставаться здоровым.

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Обложка ©

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Ирина Фальке
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