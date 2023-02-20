Полиция Бали ищет россиянина, который сбил мужчину на мотоцикле и сбежал из больницы

На Бали разыскивают гражданина России с именем Дмитрий, который на мотоцикле сбил местного жителя и сбежал из больницы. Об этом пишет индонезийское агентство Antara со ссылкой на местную полицию.

Согласно их данным, ДТП произошло 17 февраля, когда 32-летний россиянин хотел обогнать идущую впереди машину. Совершить манёвр у него не получилось, и он врезался в мопед. В итоге у мужчины диагностировали перелом правой руки и ссадину на левом ухе, а балиец, который управлял мопедом, получил травмы правой руки, грудной клетки.

Водитель мопеда до сих пор находится в больнице, в отличие от россиянина, который сбежал спустя двое суток. Как считают в полиции, виновник ДТП хотел уйти от ответственности. Россиянин также не вернул арендованный мотоцикл и не оплатил лечение в больнице. При этом не исключено, что во время аварии он был нетрезв.