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20 февраля, 10:39

Должница из Казани привязала к авто двух тибетских мастифов, чтобы его не забрали приставы

<p>В Казани женщина пыталась сохранить машину, привязав к ней тибетских мастифов. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/pristav_tatarstan/951" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ ФССП России по Татарстану</a></p>

В Казани женщина пыталась сохранить машину, привязав к ней тибетских мастифов. Обложка © t.me / ГУ ФССП России по Татарстану

Жительница Казани набрала кучу долгов, но отдавать их совсем не собиралась. Когда приставы пришли арестовывать её авто, то увидели у машины охрану — двух огромных тибетских мастифов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Татарстану, жительница Казани взяла машину Skoda Yeti в кредит, который платить не собиралась. В отношении женщины было возбуждено пять исполнительных производств, а сумма общего долга составила почти два миллиона рублей.

По всей вероятности, должница ждала приставов и решила "подстраховаться", ведь отдавать любимый автомобиль без боя она не собиралась. Предприимчивая женщина привязала к машине двух тибетских мастифов, которые и поджидали приставов. Представление впечатлило последних, но не испугало, и они вызвали полицию. Они смогли повлиять на злостную должницу, и она сама отвязала животных. Иномарку всё-таки арестовали и изъяли.

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А семья 27-летней жительницы Балашихи обвиняет коллекторов в смерти женщины. Брат погибшей рассказал Лайфу, что они "обрабатывали" должницу и родственников уже давно. Близкие разделились на два лагеря: кто-то поддерживал "виноватую", другие же злились, что из-за её долга в 300 тысяч рублей они вынуждены терпеть постоянные звонки и нежелательные визиты.

Оксана Попова
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