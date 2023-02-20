Должница из Казани привязала к авто двух тибетских мастифов, чтобы его не забрали приставы

Жительница Казани набрала кучу долгов, но отдавать их совсем не собиралась. Когда приставы пришли арестовывать её авто, то увидели у машины охрану — двух огромных тибетских мастифов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Татарстану, жительница Казани взяла машину Skoda Yeti в кредит, который платить не собиралась. В отношении женщины было возбуждено пять исполнительных производств, а сумма общего долга составила почти два миллиона рублей.

По всей вероятности, должница ждала приставов и решила "подстраховаться", ведь отдавать любимый автомобиль без боя она не собиралась. Предприимчивая женщина привязала к машине двух тибетских мастифов, которые и поджидали приставов. Представление впечатлило последних, но не испугало, и они вызвали полицию. Они смогли повлиять на злостную должницу, и она сама отвязала животных. Иномарку всё-таки арестовали и изъяли.