Россияне задолжали за вывоз мусора около 90 миллиардов рублей

В России из года в год повышается процент собираемости платежей за вывоз твёрдых коммунальных отходов, заявил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев. По его словам, на данный момент свои обязанности выполняют 91,6% граждан, однако остальные накопили долгов на почти 90 миллиардов рублей.

"Мы видим, как за годы ситуация начала меняться, несмотря на все трудности, с которыми сталкивались региональные операторы, будь то пандемия или проблемы с доступом к персональным данным. Если в 2019 году собираемость составляла 77,7%, в 2022-м — уже 91,6%. А в УФО этот показатель и того выше — 96,9%. При этом в Северо-Кавказском пока остаётся на уровне 2019 года — 78,9%. Общая сумма средств, поступивших на счета регоператоров, составила 234,9 миллиарда рублей", — сказал он в беседе с телеканалом "360".

По словам зампредседателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александра Когана, добиться стопроцентной собираемости, несмотря на положительную динамику, будет непросто. Помочь исправить ситуацию призван обновленный механизм расширенной ответственности производителей (РОП), который обяжет производителей или импортёров утилизировать свою продукцию либо платить повышенный экосбор, финансируя создание соответствующей инфраструктуры.

Коган добавил, что причины для неуплаты услуги за вывоз мусора разные: трудные жизненные ситуации, забывчивость отдельных людей или даже выражение протеста.