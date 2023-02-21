Достанут, откуда не ждали: Почему ВСУ обеспокоены появлением "неожиданной тактики" России на Украине Зарубежные аналитики считают, что Россия может вспомнить боевой опыт прошлого. То, что могут использовать российские военные, не понравится никому, включая войска НАТО и США. 20 февраля, 23:40 Обложка © Getty Images / NurPhoto / Corbis

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На днях издание Le Monde открыло дискуссию о дальнейшем развитии спецоперации. По мнению журналистов, ВС РФ при необходимости могут использовать для боевых действий "стратегию Свечина", которая позволит ускорить разгром ВСУ. В своём обзоре французы сделали акцент на том, что в своё время США отказались от такого подхода, что привело американскую армию к ряду поражений, а ВСУ в контексте боевых действий на Украине воюют по лекалам американцев, не изобретая ничего нового.

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Также в Le Monde опасаются: Россия может вспомнить и про "доктрину Устинова", согласно которой западные аналитики сделали выводы, что с Европой, в случае необходимости, "будет покончено за 30 дней". Официального подтверждения того, что ВС РФ используют или собираются применить какой-либо из этих подходов, нет, однако сами они крайне интересны с военной точки зрения.

Чем отличается стратегия от тактики

Александр Свечин — русский и советский военачальник, а также военный теоретик, который переосмыслил работы Суворова, Карла фон Клаузевица и других полководцев XIX века, создав стратегию, актуальную для XX столетия. Его наработки сыграли большую роль в победе РККА в ВОВ.

Александр Андреевич Свечин. Фото © Wikipedia

Считается, что подход Свечина актуален и для XXI века, тем более что он и создавался с расчётом на войны будущего. К тому же он носит антидогматический характер.

— Каждая война представляет частный случай, требующий установления своей особой логики, а не приложения какого-либо шаблона, — отмечал Александр Свечин в одной из работ.

Свечин чётко разграничил тактику, оперативное искусство и стратегию. Тактика — сведение технических действий армии в "единое целое". Тактика оперирует задачами. Решение задач продвигает армию к достижению главной цели. За цели отвечает стратегия.

— Стратегия — это искусство комбинировать подготовку к войне и группировку операций для достижения цели… Стратегия решает вопросы, связанные с использованием как ВС, так и всех ресурсов страны для достижения конечной военной цели, — "Стратегия. Искусство политики и войны" А.А. Свечина. Ключевое слово в стратегии — "цель".

Успех тактики и стратегии (по Свечину) зависит от оперативного искусства.

Оперативное искусство диктует тактике основную линию и не даёт ей распасться на ряд разрозненных операций. Помимо боевых задач оперативное искусство решает другие сопутствующие вопросы, в том числе логистические.

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— Стратег будет действовать успешно, если он правильно оценит характер войны, находящийся в зависимости от разнообразных экономических, социальных, географических, административных и технических данных, — отмечает Александр Свечин.

Подход Свечина называют также "концепцией измора", при которой войны будущего предполагается вести на истощение военных, экономических и идеологических ресурсов. При такой тактике противник изолируется как на определённом участке фронта, так и по всей его протяжённости и уничтожается день за днём. В качестве первого успешного конфликта такого рода называют Корейскую войну, где НАТО в 1953 году потерпело поражение.

Что такое спецоперация на Украине

Французы из Le Monde делают акцент на том, что ВС РФ в течение СВО не раз меняли тактику, что позволяло им достигать успеха при взятии Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска и т.д. Можно предположить, что подход Свечина приложим и к тому, что происходит сейчас в Бахмуте (Артёмовске), где ВСУ находятся в тяжёлом положении, несмотря на поддержку Запада.

Французский военный аналитик Жан-Сильвестр Монгренье считает, что именно "свечинская" гибкость позволяет ВС РФ действовать так эффективно.

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— Россия меняла свои подходы на Украине — сообразно ситуации варьировала наступления, точечные удары по инфраструктуре и т.д., вела "перестройку социально-экономических связей, чтобы выжить в непростое время и победить, — заключает Монгренье.

По мнению французов, в своё время Пентагон отказался от подхода Свечина и сделал упор на техническом аспекте ведения войны, сосредоточив все достижения вокруг хай-тек-технологий — мощных бомб, флота и авиации. Сразу за отказом от тактики Свечина последовали поражения американской армии во Вьетнаме, а затем в Афганистане и Ираке.

Доктрина Устинова — СССР против НАТО

Маршал Советского Союза Дмитрий Устинов — важнейшая фигура военной истории СССР. Многие его наработки легли в основу современной оборонной доктрины России. Под его контролем, к примеру, созданы ЗРК С-300. С 1976-го по 1984-й он возглавлял военное ведомство, и некоторые считают его лучшим министром обороны СССР.

С Устиновым связана реализация атомного проекта, перевооружение армии ракетно-ядерным оружием, создание надёжной системы ПВО и ПРО, атомного флота.

Свою доктрину Устинов сформулировал исходя из гипотетического столкновения СССР и союзников со странами НАТО. До Устинова основной упор делался на бронетанковые силы, которые должны сыграть решающую роль на европейском и дальневосточном театре военных действий. Маршал сделал поворот к использованию оперативно-тактического ядерного потенциала на европейском направлении. Согласно написанной им доктрине, Армия СССР и армии стран ОВД должны были "дойти до Ла-Манша" за 30–35 дней.

Теоретически "доктрина Устинова" оказалась воплотима. Особенно в той части, которая касалась ракетно-ядерного оружия и поражения "центров принятия решений" параллельно с масштабным наступлением в Европе. Однако и в этом документе есть нюансы.

— Доктрина "до Ла-Манша за 30 дней" была рассчитана на другую численность армии. Тогда в СССР армия насчитывала почти 5,5 миллиона человек, это не считая стран ОВД. Поэтому "доктрина Устинова" предусматривала не только массовое применение ядерного оружия, но и массовое применение воинских подразделений, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

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Другой аспект связан с отличием ядерной программы СССР от современной ядерной программы РФ.

— У нас осталось ядерное оружие не такое массовое, как у СССР, в результате действия различных договоров ОСВ, СНВ. Но сейчас делается упор не на массовость, а на качество, которое позволяет этим системам преодолевать существующие перспективные комплексы ПРО. Понятное дело, что оно применяется только в крайних обстоятельствах, описанных в основе государственной политики по ядерному сдерживанию, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

По словам Леонкова, в отличие от СССР, современный арсенал ВС РФ имеет ряд особенностей, которых не было в XX веке.

— Во первых, он расширился — помимо ракет шахтного базирования есть подвижные ракетные комплексы и ракеты морского базирования. Также есть оружие возмездия. Нужно также понимать, что сейчас наши боеголовки модернизируются по технологии управляемого гиперзвука. Также есть неядерное оружие — гиперзвуковые "Кинжал", "Циркон", которые могут выполнять задачи по поражению сил противника на тех рубежах, откуда он не может наносить ответный удар, — добавляет военный эксперт Алексей Леонков.

По словам эксперта, в случае необходимости начинать боевые действия и отражать атаку можно и неядерными средствами и лишь когда ситуация станет критической, в дело вступит ядерное оружие. Если делать выводы на уровне теории, на текущей фазе конфликта "стратегия Свечина" представляется более реалистичной, чем "доктрина Устинова". Однако применение той или иной схемы остаётся на уровне дискуссии.

Фото © ТАСС / Федосеев Лев Какой подход могут использовать ВС РФ? 0 Стратегию Свечина Доктрину Устинова Ничего из этого Всё вместе

Авторы Сергей Андреев