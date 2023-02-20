Подорожник действительно оказался целебным — учёные предложили лечить им кишечник

Учёные из Ноттингемского университета (Великобритания) обнаружили, что определённые свойства подорожника способствуют увеличению количества полезных кишечных бактерий и уменьшению газообразования. Как говрится в журнале Food Hydrocolloids, это открытие может помочь людям с раздражением кишечника и непереносимостью клетчатки.

"Клетчатка является важной частью любой диеты, у многих людей она может вызвать дискомфорт в кишечнике. Поэтому важно найти альтернативу, которая не вызывала бы побочные эффекты", — пояснили специалисты.

Исследователи изучали псиллиум — волокна, получаемые из оболочки семян подорожника яйцевидного (Plantago ovata). По словам специалистов, из клетчатки подорожника можно получить порошок или желеобразный материал с высоким содержанием полисахаридов. Проанализировав влияние обеих форм на микрофлору кишечника, учёные пришли к выводу, что слизь с полисахаридами приводит к выработке жирных кислот, оказывающих положительное влияние на системный метаболизм и здоровье кишечника.

"Это говорит о том, что существуют новые возможности получения волокнистых материалов с явной клинической пользой", — заявили учёные, пообещав продолжить исследования.