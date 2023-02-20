"Пятёрочка" с покупателями внутри загорелась в подмосковной Лобне, есть погибшие

В подмосковной Лобне загорелся магазин сети "Пятёрочка" с покупателями внутри. Как узнал Лайф, в результате погибло два человека.

"Пятёрочка" с покупателями внутри загорелась в подмосковной Лобне, двое погибли. Видео © LIFE

Всё произошло в магазине на улице Кольцевой. Пожар распространился на площади 40 квадратных метров. Огонь удалось ликвидировать в 13:21, в то время как информация о возгорании поступила примерно в 12:00.

В распоряжении Лайфа есть кадры с места событий. На них видно, что как минимум девять пожарных машин стоят у "Пятёрочки". Также на месте находятся медики. Информацию о гибели двух человек уже подтвердили Лайфу в МЧС. О причинах пожара пока не сообщалось.