В Госдуме предупредили Байдена об угрозе от украинской ПВО
Депутат Журавлёв: Байден в старческом слабоумии заблудился между двумя колониями — Украиной и Польшей
80-летний американский президент Джо Байден, возможно, не вполне понимает, как и почему он оказался с внезапным визитом на Украине, хотя сам собирался в Польшу. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.
"Метился в Польшу, а попал на Украину, видимо, в старческом слабоумии не различая этих двух колоний США", — сыронизировал российский депутат.
Журавлёв отметил, что появление Байдена в Киеве, по-видимому, как-то должно мотивировать страну на то, чтобы воевать за интересы Штатов "до последнего украинца". При этом гражданам предлагается выбрать, кого из них поднять на знамёна: "немощного старика, который забывает имя собственной жены и здоровается с воздухом", либо "клоуна-наркомана, который толкает Украину к пропасти".
"А что касается беспрепятственного проезда [Байдена в Киев], это в очередной раз доказывает, что, пока мы ведём спецоперацию, стараясь никому не навредить, противник воюет с нами в полную силу, используя все возможности. Единственная надежда на украинскую ПВО. Их криворукие наводчики уже так себя зарекомендовали, что никто не сомневается в их способности случайно сбить самолёт даже над территорией Польши", — заключил собеседник Лайфа.
Напомним, сегодня днём глава Белого дома прибыл в Киев. Визит не анонсировался и стал первой поездкой Байдена на Украину в должности президента США. Из Киева американский лидер отправится в Варшаву, где встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и другими лидерами стран "Бухарестской девятки".
LIFE / Павел Баранов