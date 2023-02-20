В Госдуме предупредили Байдена об угрозе от украинской ПВО

80-летний американский президент Джо Байден, возможно, не вполне понимает, как и почему он оказался с внезапным визитом на Украине, хотя сам собирался в Польшу. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

"Метился в Польшу, а попал на Украину, видимо, в старческом слабоумии не различая этих двух колоний США", — сыронизировал российский депутат.

Журавлёв отметил, что появление Байдена в Киеве, по-видимому, как-то должно мотивировать страну на то, чтобы воевать за интересы Штатов "до последнего украинца". При этом гражданам предлагается выбрать, кого из них поднять на знамёна: "немощного старика, который забывает имя собственной жены и здоровается с воздухом", либо "клоуна-наркомана, который толкает Украину к пропасти".

"А что касается беспрепятственного проезда [Байдена в Киев], это в очередной раз доказывает, что, пока мы ведём спецоперацию, стараясь никому не навредить, противник воюет с нами в полную силу, используя все возможности. Единственная надежда на украинскую ПВО. Их криворукие наводчики уже так себя зарекомендовали, что никто не сомневается в их способности случайно сбить самолёт даже над территорией Польши", — заключил собеседник Лайфа.