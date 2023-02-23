Смотреть онлайн: 6 недолгих детективных сериалов, от которых невозможно оторваться Лайф собрал детективные сериалы, которые не отнимут много времени, но при этом увлекут, а в ряде случаев пощекочут нервы. 22 февраля, 23:40 Обложка © "Мейр из Исттауна", реж. Крэйг Зобел, сценаристы Пэм Фицджералд, Гордон Грэй, Брэд Ингелсби / kinopoisk.ru

Эти мини-сериалы отлично подойдут тем, кто не любит долго вникать в сюжеты и запоминать героев. Почти все они захватывают с первых секунд, и, что немаловажно, посмотреть их можно онлайн и без платной подписки.

"Каштановый человечек"

© "Каштановый человечек", реж. Каспер Барфоэд, Миккел Серуп, сценаристы Дорт Хёг, Дэвид Сандрёйтер, Миккел Серуп / kinopoisk.ru

Скандинавский нуар традиционно находит отклик в сердцах российских зрителей. Поклонникам сериала "Мост" (Broen), скорее всего, придётся по вкусу датский детективный мини-сериал "Каштановый человечек", премьера которого состоялась осенью 2021 года.

В центре повествования — детектив Найя Тулин и следователь Европола Марк Хесс. Они расследуют убийства нескольких женщин, которые объединяют фигурки каштановых человечков, оставленных на месте преступления. Мистика вуду, помноженная на скандинавскую отчуждённость. В сериале всего один сезон, состоящий из шести серий. Рейтинги на главных интернет-сервисах о кино: IMDb — 7,7, "Кинопоиск" — 7,5.

"Невозможно поверить"

© "Невозможно поверить", реж. Лиза Холоденко, Майкл Диннер, Сюзанна Грант, сценаристы Ken Armstrong, Сюзанна Грант, T. Christian Miller / kinopoisk.ru

Тем, кто любит истории о коварных преступниках, запуганных жертвах, несовершенном правосудии и находчивых следователях, которым приходится всё это разгребать, этот мини-сериал 2019 года придётся кстати. Если кто-то думает, что видел такое не раз, он, скорее всего, заблуждается. Среди тех, кто его посмотрел, мнения разделились — от полного отторжения до восторга. Сериал основан на реальной истории и опирается на статью-расследование "Невероятная история изнасилования", получившую в 2016-м "Пулитцера".

Это история о двух женщинах-детективах, которые напали на след серийного насильника. А началось всё с того, что они попытались помочь девушке Мари, чьи заявления об изнасиловании были признаны ложными. Один сезон, восемь серий — как раз на выходные. Рейтинги: IMDb — 7,4, "Кинопоиск" — 7,7.

"Мейр из Исстауна"

© "Мейр из Исттауна", реж. Крэйг Зобел, сценаристы Пэм Фицджералд, Гордон Грэй, Брэд Ингелсби / kinopoisk.ru

Американский детективный мини-сериал 2021 года с Кейт Уинслет в главной роли, который получил 16 номинаций на 73-й церемонии вручения премий "Эмми". Этого уже достаточно для того, чтобы вызвать интерес со стороны зрителя, но это далеко не всё.

Детектив полиции Мейр Шиэн расследует убийство несовершеннолетней матери-одиночки, параллельно пытаясь спасти свою собственную жизнь, летящую в тартарары. Перед нами отнюдь не коп со стальными нервами, а изломанная, отягощённая зависимостями и низкой самооценкой женщина средних лет в разводе. И, вступая в схватку с преступником, она ставит на кон всё: карьеру, право на счастье, жизнь. Сюжет развивается стремительно, и история успевает раскрыться за восемь отведённых серий. Рейтинги: IMDb — 8,5, "Кинопоиск" — 8,2.

"Острые предметы"

© "Острые предметы", реж. Жан-Марк Валле, сценаристы Ariella Blejer, Гиллиан Флинн, Dawn Kamoche / kinopoisk.ru

Если хочется пощекотать себе нервы, подойдёт психологический триллер "Острые предметы". Важно отметить, что режиссёром всех серий выступил Жан-Марк Валле, известный по "Далласскому клубу покупателей". К сожалению, это его последняя режиссёрская работа.

Это история журналистки Камиллы Прикер, которая вернулась в родной город в штате Миссури, чтобы написать статью о пропаже одной девушки. Как и в "Мейре из Исстауна", задание для героини решающее: либо оно выведет её из творческого ступора и перезапустит карьеру, либо погребёт её жизнь под своими обломками. Усугубляется всё тем, что в своё время Камилла неспроста уехала из родного городка, и теперь ей придётся попутно решать проблемы, от которых она когда-то хотела убежать. Один сезон, восемь серий, ничего лишнего. Рейтинги: IMDb — 8,10, "Кинопоиск" — 7,5.

"Потерянная комната"

© "Потерянная комната", реж. Крэйг Р. Бэксли, Майкл В. Уоткинс, сценаристы Лаура Хэркком, Кристофер Леоне, Пол Уоркмэн / kinopoisk.ru

Если хочется детектива, основательно приправленного мистикой, можно вспомнить мини-сериал "Потерянная комната" 2006 года.

Детективы Джо Миллер и Лу Дестефано, расследуя убийство в ломбарде, находят ключ от некой комнаты в мотеле. Выясняется, что это "ключ от всех дверей", с помощью которого можно перемещаться по всей планете, а также проникать в некую таинственную комнату, где все предметы становятся волшебными. Только вот многие из артефактов опасны, к тому же по следам одного из детективов следуют адепты зловещей секты, для которых таинственная комната имеет сакральное значение. Один сезон, три серии — хронометраж большой полнометражки. При этом создатели "Потерянной комнаты" держат зрителя в напряжении до последней минуты. Рейтинги: IMDb — 8,2, "Кинопоиск" — 8,0.

"Она же Грэйс"

© "Она же Грэйс", реж. Мэри Хэррон, сценаристы Маргарет Этвуд, Сара Полли / kinopoisk.ru

Канадо-американский мини-сериал, снятый по мотивам одноимённого романа Маргарет Этвуд 1996 года. Эта работа — третья по счёту адаптация романов Этвуд после "Рассказа служанки" и "Потерянной Ванды" за 2017 год.

Зрителю предстоит переместиться в XIX век. Горничная-иммигрантка из Ирландии Грэйс Маркс осуждена за убийство своего работодателя Томаса Киннера. Проблема в том, что у Грэйс амнезия — то ли мнимая, то ли реальная, а факты следствия железобетонны. Десять лет спустя доктор Саймон Джордан пытается помочь ирландке восстановить события прошлого. Рада ли она будет узнать, как всё было на самом деле? Зрителю предстоит пережить полную драматизма жизнь героини всего за шесть серий, максимально ярких и насыщенных. Рейтинги: IMDb —7,7 "Кинопоиск" — 7,2.

Авторы Евгений Самарин