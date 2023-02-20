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20 февраля, 12:32

Байден покинул Киев, но оставил после себя "надгробный камень"

Президент США Джо Байден покинул Киев, но его визит успели увековечить на Аллее смелости

<p>Памятный знак в честь визита Джо Байдена в Киеве многим напомнил надгробный камень. Фото © <a href="https://fakty.com.ua/ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Факти ICTV</a></p>

Памятный знак в честь визита Джо Байдена в Киеве многим напомнил надгробный камень. Фото © Факти ICTV

Президент США Джозеф Байден покинул Киев. Об этом сообщила в понедельник журналистка CNN Кейтлан Коллинз в своём блоге в "Твиттере".

Теперь пользователи Сети гадают, состоится ли анонсированный на завтра визит американского лидера в Польшу. По мнению части юзеров, Байден прямо из Киева направится в Варшаву, а другие уверены, что Вашингтон изначально не планировал "польское турне": мол, это был специальный информационный манёвр в целях безопасности.

Между тем в самом Киеве внезапный визит Байдена уже увековечили табличкой. Памятный знак появился на Аллее смелости в украинской столице. На нём указаны имя Байдена, дата его первого звонка президенту Украины Владимиру Зеленскому (24 февраля 2022 года), а также дата его визита в Киев (20 февраля 2023 года). Правда, в соцсетях шутят, что памятный знак больше похож на надгробный камень.

Ракеты для третьей мировой: Что означает прогулка Байдена по Киеву

Ракеты для третьей мировой: Что означает прогулка Байдена по Киеву

Напомним, сегодня днём президент США Джо Байден прибыл в Киев. Визит не был анонсирован и стал первой поездкой американского лидера на Украину в нынешней должности. Из Киева он отправится в Варшаву, где встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и другими главами стран "Бухарестской девятки".

Марина Калегина
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