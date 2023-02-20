Байден покинул Киев, но оставил после себя "надгробный камень"

Президент США Джозеф Байден покинул Киев. Об этом сообщила в понедельник журналистка CNN Кейтлан Коллинз в своём блоге в "Твиттере".

Теперь пользователи Сети гадают, состоится ли анонсированный на завтра визит американского лидера в Польшу. По мнению части юзеров, Байден прямо из Киева направится в Варшаву, а другие уверены, что Вашингтон изначально не планировал "польское турне": мол, это был специальный информационный манёвр в целях безопасности.

Между тем в самом Киеве внезапный визит Байдена уже увековечили табличкой. Памятный знак появился на Аллее смелости в украинской столице. На нём указаны имя Байдена, дата его первого звонка президенту Украины Владимиру Зеленскому (24 февраля 2022 года), а также дата его визита в Киев (20 февраля 2023 года). Правда, в соцсетях шутят, что памятный знак больше похож на надгробный камень.