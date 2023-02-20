В Новосибирске девочка вытащила из игрового автомата пустую коробку из-под iPhone
В Новосибирске 12-летняя девочка "с боем" получила iPhone, выиграв в автомате пустую коробку. Обложка © Vk.com / АСТ-54
В Новосибирске 12-летняя девочка вытянула в автомате айфон, но, как оказалось, телефона внутри не было. После того как её мама придала ситуацию огласке в социальных сетях, владелец автомата всё-таки вручил девочке гаджет.
О несправедливой ситуации рассказала мама девочки в сообществе во "ВКонтакте" АСТ-54. По её словам, дочь решила сыграть в автомат в одном из местных торговых центров и неожиданно вытянула iPhone 11 Pro Max. Её радость быстро сменила печаль разочарования, ведь коробка от гаджета была совершенно пустой.
На автомате указано, что призы внутри — оригинальная продукция Apple. Фото © Vk.com / АСТ-54
"Уважаемые жители и гости города! Обходите эти лохотроны стороной! Ребёнку 12 лет, слёзы, истерика, разочарование. Если кто-то знает, как привлечь к ответственности недобросовестных бизнесменов, прошу информационной помощи", — поделилась женщина.
Мнения местных жителей разделились: кто-то утверждал, что в автоматах действительно выигрывают, и хвалился своими призами, другие винили девочку в наивности. Однако большинство всё-таки встало на сторону ребёнка и заявило, что владельца автомата нужно привлечь к ответственности. Его реакция не заставила себя долго ждать. После этой публикации и шквала критики в социальных сетях хозяин всё-таки объявился. Он связался с мамой девочки и вручил выигранный телефон.
Ранее Лайф рассказывал, что в Пермском крае девушка заказала на Ozon мобильный телефон, а получила пустую коробку. Она не исключила, что гаджет настолько понравился самим сотрудникам маркетплейса, что те решились на кражу. Телефон стоил почти девять тысяч рублей. Покупательница не собирается оставлять ситуацию и готовится обратиться в полицию.