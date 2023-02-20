5 причин сделать пластику век

Блефаропластика (пластика век) делается как из функциональных, так и из эстетических соображений. О том, в каких случаях действительно пора прибегнуть к этой процедуре, рассказала в беседе с Лайфом пластический хирург Надежда Петраш.

Пластический хирург, косметолог Надежда Петраш. Фото © Предоставлено Лайфу

Потеря эластичности верхнего века, наличие на нём морщинок или нависание кожи как раз входят в перечень показаний к такой операции. К ним же относится и опущение уголков глаз, которое придаёт лицу утомлённый вид. При этой проблеме характерна отёчность под глазами, с которой сложно бороться домашними методами.

"Во время проведения верхней блефаропластики разрез делается по естественной складке верхнего века, иссекаются излишки тканей, формируется шов, который после заживления абсолютно не заметен. Результаты верхней блефаропластики омолаживают не только периорбитальную зону, но и в целом всё лицо, помогая сделать взгляд более открытым", — объяснила Петраш.

Если справиться с отёком под глазами уже ничего не помогает, это говорит о наличии грыж на нижнем веке. От них можно избавиться за счёт пластики нижних век, которая выполняется бесшовным способом.

"Это так называемая трансконъюктивальная блефаропластика. Во время проведения операции разрез делается по конъюнктиве, что позволяет не снимать впоследствии швов. Такой вариант операции показан для пациентов более молодой возрастной категории (примерно до 40 лет), у которых помимо грыж нет сильных возрастных изменений", — рассказала эксперт.

При определённых показаниях врачи могут совместить нижнюю и верхнюю блефаропластики. Но даже без необходимости такая операция сегодня делается достаточно часто — например, молодые пациенты хотят изменить разрез глаз или устранить какие-то визуальные несовершенства, отметила Петраш.