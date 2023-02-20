Россиянка трагически погибла на Бали после 9 дней комы

Попавшая в ДТП в Индонезии Анжелика Чудоякова из Новосибирска скончалась в клинике от черепно-мозговой травмы. Об этом сообщается в телеграм-канале, открытом для сбора средств на лечение девушки.

"Буквально час назад сердце Анжелики не выдержало, врачи на протяжении долгого времени прилагали все усилия, чтобы реанимировать её, но спасти её не удалось. Причина смерти — черепно-мозговая травма, обширное кровоизлияние, субдуральная и эпидуральная гематомы", — сказано в сообщении.

Анжелика получила тяжёлые повреждения во время поездки на скутере с парнем. На Бали пара приехала 11 февраля. В результате ДТП девушка вылетела из сиденья и ударилась головой, но удар был настолько сильный, что её защитный шлем раскололся. У пострадавшей диагностировали перелом черепа, некоторое время она оставалась в коме. Сейчас в соцсетях собирают средства для перевозки тела на родину.