Политолог сравнила с театральным действием "особо опасный" визит Байдена в Киев

Внезапный визит президента США Джозефа Байдена в Киев стоит рассматривать как элемент информационно-идеологического противостояния Запада с Россией. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучила политтехнолог Алёна Август.

Он подчеркнула, что речь об интересах самой Украины здесь не идёт: для Киева было бы куда более полезно получить от Запада ранее обещанные ресурсы и вооружение, а вместо этого он получает декларируемую поддержку американского президента.

"Всё это [подготовка визита Байдена в Киев] зачем-то держится в секрете, хотя Россия уж точно бы не стала этому препятствовать и никоим образом там предпринимать какие-то особенные действия. Хотя Зеленский себе не изменяет и в лучших традициях театрализации, карнавализации объявляет воздушную тревогу к приезду Байдена", — рассуждает собеседница Лайфа.

Август отметила, что и в содержательном плане никакого прорыва на встрече двух президентов в Киеве не случилось, важен сам факт, подогнанный по датам и к годовщине начала специальной военной операции, и к завтрашнему посланию президента Владимира Путина к Федеральному собранию страны.

"Но подать это, конечно, хочется и Украине, и администрации Байдена под соусом высокой секретности, высокой важности и высокой опасности", — резюмировала она.