Предлагавший расчленить Россию экс-президент Польши заявил о быстром "обнищании"

Бывший президент Польши Лех Валенса, известный антироссийскими высказываниями, пожаловался на обнищание из-за высокой инфляции в стране.

"Уже много лет пенсия у меня не растёт, все индексации проходят как-то мимо меня. <…> Продукты сейчас дорогие, поэтому мои порции на завтрак, обед и ужин сокращаются. Я этим недоволен", — признался 79-летний политик в интервью порталу Super Express.

Валенса добавил, что получает в месяц 11–13 тысяч злотых (от 182 до 216 тысяч рублей), что гораздо выше средней пенсии в Польше, однако, по его словам, этих денег ему недостаточно.