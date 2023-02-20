Предлагавший расчленить Россию экс-президент Польши заявил о быстром "обнищании"
Бывший президент Польши Лех Валенса пожаловался на недоедание из-за инфляции
Бывший президент Польши Лех Валенса, известный антироссийскими высказываниями, пожаловался на обнищание из-за высокой инфляции в стране.
"Уже много лет пенсия у меня не растёт, все индексации проходят как-то мимо меня. <…> Продукты сейчас дорогие, поэтому мои порции на завтрак, обед и ужин сокращаются. Я этим недоволен", — признался 79-летний политик в интервью порталу Super Express.
Валенса добавил, что получает в месяц 11–13 тысяч злотых (от 182 до 216 тысяч рублей), что гораздо выше средней пенсии в Польше, однако, по его словам, этих денег ему недостаточно.
"Какая власть, такая и ситуация в стране. <…> К счастью, по магазинам каждый день ходит моя жена. Я рад, что мне не приходится видеть эти колоссальные суммы за продукты на полках магазинов", — отметил политик.
Лех Валенса, занимавший должность президента Польши с 1990 по 1995 год, известен своей ярой русофобской позицией. В частности, он предлагал Западу план по "расчленению" России и призывал напасть на РФ. Любопытно, что политик уже не в первый раз жалуется на низкие доходы. Так, в начале февраля 2021 года Валенса уже говорил о маленькой пенсии и изъявлял желание устроиться на работу электриком.
ТАСС / Zuma / Michal Fludra