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20 февраля, 14:39

Предлагавший расчленить Россию экс-президент Польши заявил о быстром "обнищании"

Бывший президент Польши Лех Валенса пожаловался на недоедание из-за инфляции

Бывший президент Польши Лех Валенса, известный антироссийскими высказываниями, пожаловался на обнищание из-за высокой инфляции в стране.

"Уже много лет пенсия у меня не растёт, все индексации проходят как-то мимо меня. <…> Продукты сейчас дорогие, поэтому мои порции на завтрак, обед и ужин сокращаются. Я этим недоволен", — признался 79-летний политик в интервью порталу Super Express.

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Валенса добавил, что получает в месяц 11–13 тысяч злотых (от 182 до 216 тысяч рублей), что гораздо выше средней пенсии в Польше, однако, по его словам, этих денег ему недостаточно.

"Какая власть, такая и ситуация в стране. <…> К счастью, по магазинам каждый день ходит моя жена. Я рад, что мне не приходится видеть эти колоссальные суммы за продукты на полках магазинов", — отметил политик.

Лех Валенса, занимавший должность президента Польши с 1990 по 1995 год, известен своей ярой русофобской позицией. В частности, он предлагал Западу план по "расчленению" России и призывал напасть на РФ. Любопытно, что политик уже не в первый раз жалуется на низкие доходы. Так, в начале февраля 2021 года Валенса уже говорил о маленькой пенсии и изъявлял желание устроиться на работу электриком.

Обложка ©

ТАСС / Zuma / Michal Fludra

Никита Никонов
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