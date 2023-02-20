Медведев назвал массовое бегство украинцев из страны ответом на вопрос, за кем будущее

Население Украины неподвластно ни президенту США Джо Байдену, "ни банде наркоманов с Банковой". Массовый отъезд и есть ответ на вопрос, за кем будущее, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, недавно выходцы с украинских территорий рассказали ему о нехитрой статистике, согласно которой, в 2001-м население Украины составляло около 48,5 миллиона человек. В 2014 году "отпали Крым и Донбасс", а после началась специальная военная операция, а также эмиграция.

"Началась СВО и активная эмиграция. Как в Европу, так и в Россию. По оценкам различных экспертов, уехало в общей сложности от 15 до 20 миллионов человек. Поэтому население того странного образования, которое известно под именем Окраины, в настоящее время 20–25 миллионов человек, не более. И оно имеет тенденцию к сокращению", — написал он в своём телеграм-канале.