"Базель" извинился перед сыном пресс-атташе тульского "Арсенала" за избиение
Швейцарский футбольный клуб "Базель" принёс извинения сыну пресс-атташе тульского ФК "Арсенал" Артёму Овсянникову из-за избиения его местными фанатами во время матча.
"Мы приносим извинения за инцидент в игре против "Серветта" и надеемся, что с вами всё в порядке. Мы строго дистанцируемся от любого вида насилия. Проблема была в том, что у наших фанатов нулевая терпимость к съёмкам в своём секторе. Дело было не в том, что вы говорили по-русски, а в том, что вы снимали", — приводит РИА "Новости" выдержку из письма Овсянникову.
В пресс-службе "Базеля" подчеркнули, что в любом случае это не оправдывает никакого насилия, а "служба безопасности осведомлена о происшествии и проведёт дальнейший анализ совместно с полицией".
В качестве извинений клуб предложил сыну пресс-атташе "Арсенала" посетить любую другую игру в рамках чемпионата.
Напомним, ранее было опубликовано видео инцидента. Фанаты "Базеля" набросились на Артёма из-за того, что он разговаривал по-русски. Парень признался, что был шокирован. Он написал заявление в полицию и пожаловался руководству футбольного клуба. При этом служба безопасности на нападение никак не отреагировала.
ТАСС / AP