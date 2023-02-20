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20 февраля, 14:39

"Базель" извинился перед сыном пресс-атташе тульского "Арсенала" за избиение

Швейцарский футбольный клуб "Базель" принёс извинения сыну пресс-атташе тульского ФК "Арсенал" Артёму Овсянникову из-за избиения его местными фанатами во время матча.

"Мы приносим извинения за инцидент в игре против "Серветта" и надеемся, что с вами всё в порядке. Мы строго дистанцируемся от любого вида насилия. Проблема была в том, что у наших фанатов нулевая терпимость к съёмкам в своём секторе. Дело было не в том, что вы говорили по-русски, а в том, что вы снимали", — приводит РИА "Новости" выдержку из письма Овсянникову.

В пресс-службе "Базеля" подчеркнули, что в любом случае это не оправдывает никакого насилия, а "служба безопасности осведомлена о происшествии и проведёт дальнейший анализ совместно с полицией".

В качестве извинений клуб предложил сыну пресс-атташе "Арсенала" посетить любую другую игру в рамках чемпионата.

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Напомним, ранее было опубликовано видео инцидента. Фанаты "Базеля" набросились на Артёма из-за того, что он разговаривал по-русски. Парень признался, что был шокирован. Он написал заявление в полицию и пожаловался руководству футбольного клуба. При этом служба безопасности на нападение никак не отреагировала.

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ТАСС / AP

Ирина Фальке
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