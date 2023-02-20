"Базель" извинился перед сыном пресс-атташе тульского "Арсенала" за избиение

"Мы приносим извинения за инцидент в игре против "Серветта" и надеемся, что с вами всё в порядке. Мы строго дистанцируемся от любого вида насилия. Проблема была в том, что у наших фанатов нулевая терпимость к съёмкам в своём секторе. Дело было не в том, что вы говорили по-русски, а в том, что вы снимали", — приводит РИА "Новости" выдержку из письма Овсянникову.