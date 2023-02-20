Самолёт "Аэрофлота" с 400 пассажирами экстренно посадили в Ташкенте

Лайнер, летящий рейсом Бангкок – Москва авиакомпании "Аэрофлот", вынужденно сел в столице Узбекистана для дозаправки. Об этом сообщили представители Uzbekistan Airports.

"Рейс "Аэрофлота" AFL273 из Бангкока в Москву 20 февраля в 18:57 (16:57 по московскому времени) вынужденно произвёл посадку в аэропорту Ташкента", — приводит комментарий компании РИА "Новости".

В пресс-службе заявили, что самолёту потребовалась срочная дозаправка на запасном аэродроме. Посадка лайнера с четырьмястами пассажирами на борту прошла в штатном режиме, уточнили там.