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20 февраля, 15:18

Самолёт "Аэрофлота" с 400 пассажирами экстренно посадили в Ташкенте

Летевший из Бангкока в Москву самолёт "Аэрофлота" вынужденно сел в Ташкенте

Лайнер, летящий рейсом Бангкок – Москва авиакомпании "Аэрофлот", вынужденно сел в столице Узбекистана для дозаправки. Об этом сообщили представители Uzbekistan Airports.

"Рейс "Аэрофлота" AFL273 из Бангкока в Москву 20 февраля в 18:57 (16:57 по московскому времени) вынужденно произвёл посадку в аэропорту Ташкента", — приводит комментарий компании РИА "Новости".

В пресс-службе заявили, что самолёту потребовалась срочная дозаправка на запасном аэродроме. Посадка лайнера с четырьмястами пассажирами на борту прошла в штатном режиме, уточнили там.

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Ранее самолёт со шведскими футболистами экстренно сел в Дании из-за угрозы взрыва 30 мячей. Пилот извинился за неудобства и предупредил, что самолёт задержится в Копенгагене не более чем на полчаса.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
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