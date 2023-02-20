МИД анонсировал основательное переформатирование отношений России с Нидерландами

Российско-нидерландские отношения подвергнутся основательному переформатированию из-за решения Гааги сократить дипломатическое присутствие Москвы в Нидерландах, говорится в распространённом заявлении МИД РФ.

"В Гааге должны понимать, что наши и без того весьма отягощённые проблемами двусторонние связи подвергнутся основательному переформатированию. Вся полнота ответственности за деградацию российско-нидерландских отношений лежит на нидерландской стороне", — сказано в сообщении министерства.

МИД России анонсировал неизбежные меры в ответ на "очередной недружественный шаг Гааги, нацеленный на дальнейшее разрушение российско-нидерландских отношений". Там подчеркнули, что решение о приостановке деятельности торгпредства РФ в Амстердаме "ведёт к демонтажу основ торгово-экономического сотрудничества" между странами.