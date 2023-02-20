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20 февраля, 17:04

СБУ обвинила украинского блогера в работе на Соловьёва

СБУ предъявила обвинения одному российскому и двум украинским блогерам

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила одному российскому и двум украинским блогерам обвинения в коллаборационизме и дискредитации ВСУ. Об этом спецслужба сообщила у себя в telegram-канале. Одного из них — блогера из Киева — подозревают в подготовке новостей для ток-шоу российского журналиста Владимира Соловьёва и называют его приспешником.

"В результате следственно-оперативных действий в Киеве сообщено о подозрении столичного блогера, который распространял дезинформацию в отношении материально-технического обеспечения подразделений ВСУ", — сказано в сообщении СБУ.

Житель Киева, по данным спецслужбы, контролировал издание UPN и "распространял дезинформацию в отношении материально-технического обеспечения подразделений ВСУ". Ему инкриминируются статьи Уголовного кодекса об "оскорблении чести и достоинства военнослужащего", а также о "действиях, направленных на захват государственной власти".

А автору нескольких YouTube-каналов с общей аудиторией более 1,5 млн подписчиков, который живёт в Крыму, заочно предъявлено обвинение в "коллаборационной деятельности и оправдании, отрицании вооружённой агрессии" против Украины. Он является одним из частых гостей ток-шоу Владимира Соловьёва, пишет СБУ.

Еще один обвиняемый — бывший житель Одессы и автор телеграм-канала "Призрак Новороссии". Украинская спецслужба преследует его за призывы к сбору денег на поддержку российских сил.

СБУ заявила о задержании блогера, который "работал на Telegram-канал Анатолия Шария"

СБУ заявила о задержании блогера, который "работал на Telegram-канал Анатолия Шария"

А ранее СБУ предъявила двум жителям Николаева обвинение в госизмене, утверждая, что они якобы сотрудничали с российским РИА "Новости".

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ТАСС / Рюмин Александр

Андрей Бражников
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