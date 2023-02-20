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20 февраля, 17:14

Под новые антииранские санкции Британии попали судьи, генерал и губернатор

Великобритания ввела санкции против восьми граждан Ирана

Великобритания ввела санкции против восьми граждан Ирана, следует из опубликованного МИД Королевства документа. В их числе судьи, члены КСИР и губернатор. Причиной рестрикций называются нарушения прав человека в ходе антигосударственных протестов.

Так, в списке председательствующие судьи исламского революционного суда в городах Карадж, Мешхед, Исфахан, командир одной из баз КСИР на северо-западе страны, бригадный генерал Мохаммад Таги Осанлу, а также заместители командиров КСИР в нескольких провинциях и губернатор провинции Систан и Белуджистан Мохаммад Карами.

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Лайф писал, что по случаю 44-й годовщины Исламской революции верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи помиловал 70 тысяч обвиняемых и осуждённых в ходе прошлогодних беспорядков. Он назвал своё решение "уникальным и беспрецедентным".

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Shutterstock

Матвей Константинов
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