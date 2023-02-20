Под новые антииранские санкции Британии попали судьи, генерал и губернатор

Великобритания ввела санкции против восьми граждан Ирана, следует из опубликованного МИД Королевства документа. В их числе судьи, члены КСИР и губернатор. Причиной рестрикций называются нарушения прав человека в ходе антигосударственных протестов.

Так, в списке председательствующие судьи исламского революционного суда в городах Карадж, Мешхед, Исфахан, командир одной из баз КСИР на северо-западе страны, бригадный генерал Мохаммад Таги Осанлу, а также заместители командиров КСИР в нескольких провинциях и губернатор провинции Систан и Белуджистан Мохаммад Карами.