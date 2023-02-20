Глава фестиваля "Кино на службе Отечеству" заявила, что он был "рождён в окопах"
Фестиваль "Кино на службе Отечеству" был рождён в окопах, так как события в Донбассе являются его превалирующей темой, рассказала Лайфу глава мероприятия Олеся Шигина. Она напомнила о фактической близости боевых действий к рядовым гражданам и призвала служить Родине в силу своих возможностей.
Олеся Шигина — о смысле фестиваля "Кино на службе Отечеству". Видео © LIFE
"Как сегодня сказал [телеведущий] Борис Корчевников: "Кто может служить как сантехник, значит, служит как сантехник, но с осознанием того, что он всё делает во благо. Он хочет, чтобы страна процветала". Если это художник и он созидает, пишет картины, которые заставляют человека жить, заставляют нас задуматься, увидеть мир в ярких красках, значит, всё не зря. И ребята там сражаются сейчас за нашу традицию, будущее, историю, волю и дух, которых нас хотят лишить", — сказала она.
Напомним, передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству" стартовал в Москве сегодня и продлится с 20 по 25 февраля. Посетители смогут увидеть 20 документальных фильмов о героях СВО и испытаниях, с которыми столкнулись жители Донбасса после 2014 года.
LIFE