Вице-губернатор Петербурга рассказал о вкладе в преображение города-побратима Мариуполя

Сегодня Мариуполь меняется по целому ряду направлений, и в этом ему помогает город-побратим Санкт-Петербург. Об этом рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский в рамках телемарафона "Всё для Победы".

"В июне 2022 года прошло историческое событие — в соответствии с решением нашего президента Санкт-Петербург обрёл город-побратим Мариуполь. Действительно, у нас отношения именно братские", — сказал Пиотровский в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Вице-губернатор Северной столицы заметил, что слово "побратим" прекрасно передаёт суть взаимоотношений Петербурга с Мариуполем. Города уже сотрудничают по таким направлениям, как культура, спорт, здравоохранение и строительство, а культурная столица организовывает для мариупольцев различные мероприятия.

"Конечно, Мариуполь меняется. То, как город преображается, это очень важно. Самое главное, что на лицах людей появляются улыбки", — подчеркнул Пиотровский.