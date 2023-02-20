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20 февраля, 17:49

Вице-губернатор Петербурга рассказал о вкладе в преображение города-побратима Мариуполя

Сегодня Мариуполь меняется по целому ряду направлений, и в этом ему помогает город-побратим Санкт-Петербург. Об этом рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский в рамках телемарафона "Всё для Победы".

"В июне 2022 года прошло историческое событие в соответствии с решением нашего президента Санкт-Петербург обрёл город-побратим Мариуполь. Действительно, у нас отношения именно братские", — сказал Пиотровский в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Вице-губернатор Северной столицы заметил, что слово "побратим" прекрасно передаёт суть взаимоотношений Петербурга с Мариуполем. Города уже сотрудничают по таким направлениям, как культура, спорт, здравоохранение и строительство, а культурная столица организовывает для мариупольцев различные мероприятия.

"Конечно, Мариуполь меняется. То, как город преображается, это очень важно. Самое главное, что на лицах людей появляются улыбки", — подчеркнул Пиотровский.

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Также ранее стало известно, что повреждённые во время боевых действий и впоследствии снесённые здания в Мариуполе начали перерабатывать в бетонную крошку, которую будут применять при строительстве дорог.

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ТАСС / Спринчак Валентин

Ирина Фальке
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