Госдума предложила запретить удалёнку для ряда IT-специалистов

В Госдуме предложили вернуться к обсуждению вопроса о запрете удалённой работы для сотрудников IT-компаний, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем (ГИС) и информационных систем объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) и других. Перечень содержится в опубликованном в думской электронной базе проекте закона.

Речь идёт о сотрудниках, покинувших Россию после начала специальной военной операции на Украине, и касается тех, кто занимается разработкой, внедрением и администрированием ГИС и объектов КИИ, а также оборотом персональных данных.