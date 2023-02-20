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20 февраля, 20:58

Госдума предложила запретить удалёнку для ряда IT-специалистов

В Госдуме предложили вернуться к обсуждению вопроса о запрете удалённой работы для сотрудников IT-компаний, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем (ГИС) и информационных систем объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) и других. Перечень содержится в опубликованном в думской электронной базе проекте закона.

Речь идёт о сотрудниках, покинувших Россию после начала специальной военной операции на Украине, и касается тех, кто занимается разработкой, внедрением и администрированием ГИС и объектов КИИ, а также оборотом персональных данных.

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Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев отмечал, что отъезд некоторых IT-специалистов из России не повлёк серьёзных последствий. Выступая на пленарном заседании форума "Цифровой алмаз" в Якутске, он отметил, что ущерб для отрасли от этого не такой глобальный.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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