Столтенберг подтвердил, что уйдёт с поста генсека НАТО осенью 2023 года
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что намерен покинуть пост осенью нынешнего года. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.
"Я ухожу этой осенью. Я уверен, что альянс найдёт достойного человека мне на замену", — сказал генеральный секретарь военного блока.
Отвечая на вопрос о том, готов ли он остаться, если его попросят представители стран, входящих в Североатлантический альянс, Столтенберг заявил, что не хотел бы спекулировать о том, чего ещё не произошло. По его словам, сейчас он сосредоточен на том, чтобы обеспечить помощь НАТО Украине.
Ранее уже сообщалось, что Столтенберг не планирует опять продлевать срок полномочий, который истекает в конце сентября этого года. При этом ряд СМИ пишет, что существует неформальное соглашение среди стран – членов альянса о продлении полномочий генсека до весны 2024 года. Столтенберг занимает пост генсека НАТО почти девять лет, его срок продлевался уже трижды.
ТАСС / EPA / NECATI SAVAS