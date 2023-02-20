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20 февраля, 20:27

Столтенберг подтвердил, что уйдёт с поста генсека НАТО осенью 2023 года

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что намерен покинуть пост осенью нынешнего года. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

"Я ухожу этой осенью. Я уверен, что альянс найдёт достойного человека мне на замену", — сказал генеральный секретарь военного блока.

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Отвечая на вопрос о том, готов ли он остаться, если его попросят представители стран, входящих в Североатлантический альянс, Столтенберг заявил, что не хотел бы спекулировать о том, чего ещё не произошло. По его словам, сейчас он сосредоточен на том, чтобы обеспечить помощь НАТО Украине.

Ранее уже сообщалось, что Столтенберг не планирует опять продлевать срок полномочий, который истекает в конце сентября этого года. При этом ряд СМИ пишет, что существует неформальное соглашение среди стран – членов альянса о продлении полномочий генсека до весны 2024 года. Столтенберг занимает пост генсека НАТО почти девять лет, его срок продлевался уже трижды.

В Совфеде призвали Столтенберга покинуть пост генсека НАТО

В Совфеде призвали Столтенберга покинуть пост генсека НАТО

Обложка ©

ТАСС / EPA / NECATI SAVAS

Иван Косицын
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