Столтенберг подтвердил, что уйдёт с поста генсека НАТО осенью 2023 года

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что намерен покинуть пост осенью нынешнего года. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

"Я ухожу этой осенью. Я уверен, что альянс найдёт достойного человека мне на замену", — сказал генеральный секретарь военного блока.

Отвечая на вопрос о том, готов ли он остаться, если его попросят представители стран, входящих в Североатлантический альянс, Столтенберг заявил, что не хотел бы спекулировать о том, чего ещё не произошло. По его словам, сейчас он сосредоточен на том, чтобы обеспечить помощь НАТО Украине.